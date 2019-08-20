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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu

En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,61 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104980 1,69 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058040 1,61 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071447 1,58 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072815 1,44 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035030 1,18 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092887 1,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060228 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091955 1,04 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062062 1,01 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032736 1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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