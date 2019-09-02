En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031298 2,16 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073531 1,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108127 1,44 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059677 1,43 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036054 1,41 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026425 1,20 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075042 1,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055185 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023539 0,95 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018639 0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

