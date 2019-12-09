En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,02 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042887 1,19 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,989591 1,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,500292 1,02 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038815 1,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067114 1,02 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015373 0,97 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077190 0,95 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061046 0,71 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,131453 0,62 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055304 0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

