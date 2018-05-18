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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,79 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,65 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,63 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 15,697718 1,79 Finans Portföy Altın BYF 16,798696 0,65 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 169,882708 0,63 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 106,423179 0,59 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 432,271157 0,55 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033003 0,54 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,821789 0,50 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022550 0,41 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,495091 0,39 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036923 0,37

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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