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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,25 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,21 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014926 2,51 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030924 2,25 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,938193 2,21 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019631 2,19 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,804579 2,09 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044773 2,07 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046261 2,06 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,543713 2,04 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037522 2,01 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024123 1,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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