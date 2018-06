En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,48 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,01 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,98 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,035292 4,48 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055345 2,01 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,026232 1,98 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018488 1,90 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,233418 1,88 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,658901 1,78 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,094594 1,73 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019513 1,73 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,473425 1,72 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076770 1,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)