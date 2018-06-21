En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,80 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,47 ile "Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu" ve yüzde 1,46 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043632 1,80 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,115949 1,47 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020319 1,46 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,342643 1,18 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028350 1,13 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,475789 1,06 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053668 1,04 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,034434 1,02 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,460233 1,01 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018042 1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



