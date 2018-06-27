En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,41 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,59 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" ve yüzde 1,51 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039295 2,41 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 57,386095 1,59 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027895 1,51 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029802 1,50 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014593 1,38 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,331752 1,36 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017466 1,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036163 1,16 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027546 1,16 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,899026 1,12





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