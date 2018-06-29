Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi dünya doğal bilim
İhracatı hızlandıracak
İhracatı hızlandıracak
GAP problemini çözeceğiz
GAP problemini çözeceğiz
Yeni girişimciler arıyor
Yeni girişimciler arıyor
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,44 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,43 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041096 1,58 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,457822 1,44 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027714 1,43 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045163 1,39 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028849 1,31 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035078 1,24 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059986 1,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,165359 1,19 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,803228 1,19 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,388402 1,18


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5