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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,95 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,95 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,82 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,78 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064148 1,95 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 173,196383 1,82 Finans Portföy Gümüş BYF 15,993909 1,78 Finans Portföy Altın BYF 17,127968 1,72 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030754 1,66 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,871733 1,45 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035739 1,33 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027820 1,25 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019271 1,25 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 453,533482 1,18


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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