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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,85 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile" Ak Portföy Altın Fonu", yüzde 1,82 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu"

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Altın Fonu 0,045252 1,85 İş Portföy Altın Fonu 0,021725 1,82 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026548 1,79 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016586 1,78 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027827 1,77 HSBC Portföy Altın Fonu 1,716774 1,77 Deniz Port. Altın Fonu 0,024550 1,76 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016616 1,76 TEB Portföy Altın Fonu 0,047477 1,76 Garanti Portföy Altın Fonu 0,055175 1,74


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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