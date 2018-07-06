En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,33 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,22 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,734256 2,38 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110242 2,33 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061877 2,22 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042609 2,14 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044037 2,13 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057735 2,10 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,092473 2,06 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,596384 2,05 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 50,331569 2,05 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 33,792369 2,04





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