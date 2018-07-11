En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,34 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,22 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,16 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022931 4,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053929 4,22 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066219 4,16 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,832936 3,95 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,930383 3,93 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020535 3,92 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065591 3,91 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037211 3,88 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030692 3,85 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,047161 3,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

