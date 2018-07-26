En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,35 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF, yüzde 6,11 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,38 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,373484 6,35 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042280 6,11 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084114 5,38 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,389860 5,00 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 37,638105 4,10 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,399535 4,08 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,685137 4,07 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054272 3,99 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079511 3,91 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018337 3,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

