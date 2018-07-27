Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Eto spor ekonomi
Ekmeğe zam
Ekmeğe zam
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,75 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,75 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,74 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,73 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,158982 0,75 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026551 0,74 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037451 0,73 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172396 0,62 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035731 0,60 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,376666 0,55 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044776 0,50 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029878 0,45 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031329 0,43 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,811036 0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5