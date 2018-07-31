Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Trabzon spor Bursa
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak
Sanat eseri gibi
Sanat eseri gibi
Uçan puan kazanacak
Uçan puan kazanacak
Yapılandırma mesaisi
Yapılandırma mesaisi
Domates hasadı başladı
Domates hasadı başladı

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,72 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,32 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,18 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948019 1,72 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018569 1,32 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087289 1,18 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,930703 1,17 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014935 1,14 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032294 1,14 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,205482 1,09 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,938529 1,03 Finans Portföy Gümüş BYF 16,169688 0,97 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,690965 0,90


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5