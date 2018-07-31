En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,32 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,18 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948019 1,72 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018569 1,32 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087289 1,18 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,930703 1,17 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014935 1,14 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032294 1,14 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,205482 1,09 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,938529 1,03 Finans Portföy Gümüş BYF 16,169688 0,97 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,690965 0,90





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