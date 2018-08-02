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En fazla kazandıran yatırım fonları

-Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,14 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,14 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 0,91 ile "Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,76 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,082496 1,14 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,257603 0,91 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,034348 0,76 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,245020 0,73 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019232 0,66 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,963488 0,59 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067698 0,56 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027074 0,55 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063216 0,52 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017860 0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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