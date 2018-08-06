En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,46 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,18 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,13 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,475380 2,46 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018335 2,18 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,135792 2,13 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041446 2,00 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,075335 1,97 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,063889 1,95 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082835 1,95 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110828 1,85 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042297 1,83 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042604 1,76





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