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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,75 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,75 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 3,39 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,12 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,245389 3,75 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041891 3,39 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,178853 3,12 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022777 3,10 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,242828 3,05 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072578 3,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083352 3,00 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041105 3,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034439 2,96 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022367 2,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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