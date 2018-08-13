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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 16,33 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 16,33 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 16,10 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 15,90 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Altın BYF 22,610017 16,33 Finans Portföy Gümüş BYF 21,008296 16,10 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 617,331215 15,90 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,714649 14,46 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057657 10,90 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034104 10,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,057734 9,66 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021418 9,65 Deniz Port. Altın Fonu 0,029789 9,65 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017738 9,64

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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