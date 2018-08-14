En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 16,22 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 15,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fon" ve yüzde 15,57 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02921116,22 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,04431915,71 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,80972115,57 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,06658415,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu84,92029015,44 Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,03924515,07 Ak Portföy Altın Fonu0,06337515,05 İş Portföy Altın Fonu0,03040015,02 Deniz Port. Altın Fonu0,03425915,01 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,05203714,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

