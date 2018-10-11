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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,01 ile "Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF", yüzde 0,88 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,81 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 228,450139 1,01 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,536325 0,88 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,360848 0,81 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,150564 0,62 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164165 0,55 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,016287 0,46 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013844 0,41 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036043 0,38 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171764 0,33 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,015910 0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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