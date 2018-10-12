En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,74 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,27 ile "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Altın BYF 21,193131 1,78 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 212,543305 1,74 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028964 1,27 Finans Portföy Gümüş BYF 18,521989 1,07 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,381010 0,95 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017196 0,93 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039041 0,84 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,331855 0,75 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023054 0,75 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036293 0,69





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)