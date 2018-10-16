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En fazla kazandıran yatırım fonları

-Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 4,81 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,81 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 4,75 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,50 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,055556 4,81 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041796 4,75 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080919 4,50 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,373591 3,49 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,158836 3,25 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,116205 2,93 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,227485 2,90 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,370628 2,84 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040565 2,83 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046279 2,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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