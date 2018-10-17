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En fazla kazandıran yatırım fonları

-Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,73 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,63 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,25 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035474 2,73 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,680747 2,63 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,220711 2,25 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062240 2,23 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023072 1,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075495 1,53 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026542 1,23 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041409 1,04 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018011 0,87 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014368 0,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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