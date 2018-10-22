En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 21,83 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,92 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 1,85 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,332772 21,83 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021887 1,92 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025052 1,85 Finans Portföy Gümüş BYF 17,733334 1,78 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021586 1,70 Deniz Port. Altın Fonu 0,028474 1,61 İş Portföy Altın Fonu 0,025179 1,59 Finans Portföy Altın BYF 20,283456 1,58 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032742 1,57 Ak Portföy Altın Fonu 0,052249 1,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



