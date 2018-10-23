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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,74 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,74 ile "Tacirler Portföy Değ. Fonu", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,76 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 0,890526 3,74 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025506 1,81 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033708 1,76 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022207 1,46 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 64,596770 1,35 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022403 0,99 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,683411 0,96 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073606 0,92 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017168 0,84 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035083 0,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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