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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,49 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,49 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,12 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 3,10 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 18,178570 3,49 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031936 3,12 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033625 3,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,029406 3,09 TEB Portföy Altın Fonu 0,056489 3,09 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016624 3,06 Finans Portföy Altın BYF 20,755417 3,05 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022247 3,05 İş Portföy Altın Fonu 0,025994 3,05 HSBC Portföy Altın Fonu 2,056507 3,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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