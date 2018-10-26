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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,64 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,64 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,73 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,12 ile "Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,273377 3,64 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033399 2,73 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,300812 2,12 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,182316 1,69 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058357 1,68 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,374768 1,55 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,088607 1,53 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,776795 1,53 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 48,253381 1,52 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 32,443942 1,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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