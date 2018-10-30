En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,90 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,160876 1,96 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,385807 1,90 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037153 1,50 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172823 1,48 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,561212 1,32 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014625 1,26 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,177755 1,02 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 241,922958 0,99 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019042 0,92 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013523 0,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

