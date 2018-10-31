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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,76 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,76 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,73 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,64 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,138841 2,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075634 2,73 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038911 2,64 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 245,704283 1,56 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029411 1,46 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,804378 1,28 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,390534 1,23 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037608 1,22 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014796 1,17 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162678 1,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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