Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon kasım-ocak FAO Foça
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,23 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,23 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,15 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 2,14 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,577359 2,23 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 542,666919 2,15 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069735 2,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032163 2,08 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,816890 1,56 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024585 1,45 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031762 1,39 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,097063 1,22 Finans Portföy Altın BYF 19,792557 1,22 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056069 1,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1