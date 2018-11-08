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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,95 ile "Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,95 ile "Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu", yüzde 3,35 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,96 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,013926 3,95 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,758736 3,35 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032483 2,96 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057056 2,34 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068500 2,23 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037955 2,07 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021705 2,01 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045296 1,95 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,094872 1,84 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069970 1,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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