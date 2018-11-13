Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Trabzon Bursa 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,03 ile "Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF", yüzde 0,96 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,91 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,637760 1,03 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168686 0,96 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408956 0,91 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588463 0,59 Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 132,097199 0,56 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182295 0,49 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,872513 0,48 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,015395 0,47 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,497085 0,44 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039312 0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1