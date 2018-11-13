En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF", yüzde 0,96 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,91 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,637760 1,03 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168686 0,96 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408956 0,91 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588463 0,59 Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 132,097199 0,56 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182295 0,49 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,872513 0,48 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,015395 0,47 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,497085 0,44 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039312 0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

