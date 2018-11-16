En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,19 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 1,14 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031578 1,22 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021599 1,19 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,601562 1,14 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,418064 1,14 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024759 1,07 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,904290 1,05 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,194301 0,93 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,205533 0,89 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171191 0,87 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040037 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

