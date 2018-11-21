En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,39 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,34 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Altın BYF 19,266775 1,56 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,151301 1,39 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 523,463980 1,34 Finans Portföy Gümüş BYF 16,552321 1,10 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050340 0,64 Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013032 0,52 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,275468 0,46 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014147 0,45 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,254410 0,41 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,430704 0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

