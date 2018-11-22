En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,12 ile "Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,35 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,01 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,033185 6,12 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014146 2,35 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024197 2,01 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,042112 1,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021146 1,90 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,074787 1,86 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,383712 1,80 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,911416 1,80 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064698 1,50 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,591145 1,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

