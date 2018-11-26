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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,12 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 1,05 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,93 ile "Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,131654 1,12 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042472 1,05 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,011850 0,93 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081725 0,91 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023638 0,86 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,245854 0,84 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 40,512574 0,77 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,074531 0,75 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099413 0,71 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,338977 0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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