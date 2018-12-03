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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,67 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,50 ile "Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,42 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,719586 1,67 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,478053 1,50 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,577429 1,42 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084438 1,42 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043854 1,35 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,753659 1,27 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,930450 1,19 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053476 1,08 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030011 0,96 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018363 0,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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