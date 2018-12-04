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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 5,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 3,20 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013428 5,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,238120 4,38 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067635 3,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030849 2,79 QNB Finans Portföy Altın BYF 18,879759 2,58 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 191,125444 2,50 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,015966 2,34 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021274 2,25 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,832103 2,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,035421 2,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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