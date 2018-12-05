banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya moda kış Bursa
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 4,04 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,04 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,62 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,14 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,893363 4,04 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,562458 3,62 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,126166 3,14 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021736 3,06 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 524,718896 2,88 Ak Portföy Altın Fonu 0,049240 2,83 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030688 2,68 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015202 2,65 İş Portföy Altın Fonu 0,023743 2,65 HSBC Portföy Altın Fonu 1,879890 2,64


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1