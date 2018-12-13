İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,37 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 1,21 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
En fazla kazandıran yatırım fonları
- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu
13 Aralık 2018 Perşembe 14:20
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,37 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 1,21 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.