En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,37 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" ve yüzde 1,21 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024101 1,96 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021276 1,37 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,025440 1,21 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,509041 1,20 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034886 1,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030530 1,17 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063265 1,16 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053545 0,94 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020508 0,84 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049322 0,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)