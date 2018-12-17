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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,98 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,98 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,49 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,48 ile "Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 521,415433 0,98 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022278 0,49 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,363959 0,48 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,361841 0,45 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,039265 0,45 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034402 0,44 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062296 0,43 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,900176 0,42 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,302987 0,42 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,693100 0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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