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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F." oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.", yüzde 0,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,37 ile "Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,039418 0,39 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,722777 0,38 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,699314 0,37 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062524 0,37 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 256,276812 0,37 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054230 0,36 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,134534 0,35 Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 209,395431 0,31 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,022876 0,30 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,804270 0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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