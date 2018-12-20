İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,76 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,63 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
En fazla kazandıran yatırım fonları
- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,90 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu
20 Aralık 2018 Perşembe 15:14
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,76 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,63 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.