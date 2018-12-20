En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 2,76 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,63 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,066779 2,90 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042122 2,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080775 2,63 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,256006 2,26 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087597 2,13 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018472 2,08 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,922888 2,02 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,260899 1,98 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045167 1,95 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049116 1,89 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)