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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,08 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,86 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,604087 2,08 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417355 1,86 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171255 1,55 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185381 1,55 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,975974 1,07 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040011 0,96 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020241 0,87 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,135858 0,81 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,064217 0,80 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036680 0,79

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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