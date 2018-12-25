banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon SuperFresh devlet Bursa
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor

En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,56 ile "Gedik Portföy Bir. Değ. Fon" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,56 ile "Gedik Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,45 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,015981 0,56 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036209 0,46 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052288 0,45 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,682310 0,44 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,375748 0,44 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034252 0,43 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,279306 0,40 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,800365 0,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019288 0,39 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022392 0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kazandıran Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1