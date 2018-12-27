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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 6,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 5,00 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


AdFon FiyatıFon Getiri (%)Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu53,8005666,08Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0120365,89Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0490105,00Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0280694,78Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0589832,30Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0233091,45QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,8680311,21Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0205370,93Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0472360,91İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)59,0397690,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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