En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,57 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,53 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,11 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060936 2,57 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,924981 2,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020091 2,11 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,113268 1,45 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030153 1,31 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049442 0,88 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,753596 0,80 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047516 0,59 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,867730 0,57 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 264,486021 0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

