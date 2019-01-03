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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 3,01 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,01 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,13 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,92 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012098 3,01 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,689916 2,13 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,963489 1,92 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,050979 1,91 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023841 1,70 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 520,211873 1,67 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060486 1,45 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,050505 1,37 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030481 1,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032224 1,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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